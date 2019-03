Polizei Paderborn

POL-PB: Windböe schiebt Auto in Graben

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei warnt weiter vor Gefahren durch Windböen. Am Mittwochabend wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Der 44-Jährige war mit seinem Auto auf einer Verbindungsstraße zwischen dem Diebesweg und der Trothastraße unterwegs, als ihn in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Diebesweg eine Böe erfasste.

Das Auto rutschte in den rechten Straßengraben und dort vor einen Baum. Der Gesamtschaden liegt bei 4.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell