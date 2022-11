Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge, der Hinweis auf Verursacher gab gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Zeuge, der am Samstag, 19.11.2022, gegen 16.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Am Richterbach in Ahlen beobachtet hat. Ein unbekannter Fahrzeugführer war an einem Wohnmobil vorbeigefahren und hatte dieses seitlich beschädigt. Der unbekannte Zeuge gab einem Anwohner Informationen zum Verursacher, fuhr dann jedoch aus Zeitgründen weiter. Die Information führte bislang nicht zum Verursacher. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

