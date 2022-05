POL-WAF: Warendorf. Camping-Van gestohlen - wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (18.05.2022) ein Auto in Neubeckum am Freibad angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der graue VW Golf stand auf dem Freibadparkplatz an der Graf-Galen-Straße. Ein fremdes Fahrzeug muss zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr dagegen gefahren sein und es hinten rechts beschädigt haben. Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer bitte an die Polizei Beckum, Telefon ...

