Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Zeuge meldete alkoholisierten Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.5.2022 meldete ein Zeuge gegen 22.15 Uhr einen unsicher fahrenden Autofahrer in Ahlen. Der 38-Jährige beobachtete, wie der vor ihm fahrende Mann mehrfach auf dem Vorhelmer Weg in den Gegenverkehr geriet und es fast zu Unfällen kam. Zuvor war er bereits auf der Daimlertraße mit seinem Pkw fast gegen die Unterführung gefahren. Der Zeuge folgte dem Mann bis nach Hause und verwickelte ihn bis zum Eintreffen der Polizisten in ein Gespräch. Diese stellten fest, dass der 81-Jährige deutlich alkoholisiert war. Daraufhin ließen sie den Senior einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund der angezeigten absoluten Fahruntüchtigkeit ordneten die Beamten die Blutprobenentnahme an. Den Führerschein konnten die Einsatzkräfte nicht sicherstellen, da er unauffindbar war.

