Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm/Tönnishäuschen. Unfall im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Ein 93-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw am Mittwoch, 10.11.2021, 9.15 Uhr die L586 aus Richtung Sendenhorst kommend und fuhr in den Kreisverkehr (Münsterstraße/Warendorfer Straße) in Tönnishäuschen ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Auto eines 76-jährigen Ahleners in Höhe der Einfahrt und wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes auf die Grünfläche des Kreisverkehrs geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich die Männer leicht. Rettungskräfte brachten die Ahlener zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell