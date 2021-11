Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Ennigerloh-Ostenfelde, sind am Freitag (29.10.2021, 13.58 Uhr) zwei Frauen verletzt worden.

Eine 27-jährige Gütersloherin war in ihrem Auto auf der L 793 Richtung Ostenfelde unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 18-Jährige aus Ennigerloh. In Höhe der Kreuzung Zum Geisterholz bremste die Gütersloherin verkehrsbedingt ab und blieb stehen. Die 18-Jährige bremste ihr Auto zwar auch noch ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden und fuhr auf das andere Auto auf. Beide Frauen wurden mit leichten Verletzungen durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Die L 793 wahr während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen in beide Richtungen komplett gesperrt.

