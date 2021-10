Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mercedes Sprinter gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Donnerstag, 21.10.2021, 23.30 Uhr und Freitag, 22.10.2021, 6.00 Uhr einen Mercedes Sprinter, der am Landsbergplatz in Drensteinfurt stand. Es handelt sich um ein weißes Firmenfahrzeug einer Sanitär-Firma mit dem Kennzeichen HAM-PG 124, an dem der Firmenname SCHNITTKER in blau angebracht ist. Des Weiteren verfügt das Fahrzeug über einen Dachgepäckträger. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Sprinters machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

