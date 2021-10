Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Platzverweis für die Kirmes erhalten

Warendorf (ots)

Am Samstagabend, 16.10.2021 erteilten Polizisten einem 35-Jährigen einen Platzverweis für die Fettmarktkirmes in Warendorf. Vorausgegangen war die Belästigung einer 31-jährigen Harsewinklerin gegen 20.15 Uhr. Ein 26-Jähriger, der die Situation mitbekam, forderte den Warendorfer mehrfach auf, damit aufzuhören und das Weite zu suchen. Im Weiteren Verlauf kam der 35-Jährige aggressiv auf den 26-jährigen Herforder zu und ging ihn an. Als er erneut auf den Jüngeren zuging, schlug dieser den Aggressor. Selbst in Anwesenheit der Beamten, riss sich der stark alkoholisierte Warendorfer los und wollte den Herforder ein weiteren Mal angreifen. Das konnten die Einsatzkräfte unterbinden und verwiesen ihn des Geländes.

