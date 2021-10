Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots)

Schwer verletzt worden ist am Dienstag (05.10.2021, 14.46 Uhr) der Fahrer eines Elektro-Tretrollers in Ahlen.

Ein 20-jähriger Ahlener war in seinem Auto auf der Straße Am Stockpiper unterwegs. Verkehrsbedingt hielt er an der Kreuzung Am Stockpiper/Emanuel-von-Ketteler-Straße an, um anschließend weiter auf der Straße Am Stockpiper zu fahren. Als er die Straße überquerte, stieß er mit einem 26-jährigen Ahlener auf seinem E-Scooter zusammen, der auf dem gegenüberliegenden Fahrradweg fuhr. Trotz einer Bremsung konnte der 20-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Tretrollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell