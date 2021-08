Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Beckumer von Gruppe angegriffen

Warendorf (ots)

Ein 36-jähriger Beckumer ist am Sonntagmorgen (22.08.2021, 03.45 Uhr) von mehreren jungen Erwachsenen in Beckum angegriffen worden.

Der Beckumer war zu Fuß an der Vellerner Straße unterwegs, als er auf eine 15- bis 20-köpfige Gruppe Männer stieß. Als ihn die jungen Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sahen, stürmten sie auf den 36-Jährigen zu, traten und schlugen ihn. Nach kurzer Zeit ließen die Männer von dem Beckumer ab und gingen Richtung Innenstadt. Vor der Begegnung an der Vellerner Straße hatte der 36-Jährige an der Spiekerstraße bereits eine verbale Auseinandersetzung mit einem der Männer aus der Gruppe.

Dieser wird wie folgt beschrieben: circa Anfang 20, trug schwarze Kleidung und einen Pottschnitt.

Rettungskräfte versorgten den verletzten Beckumer vor Ort. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Hinweise zu den Tätern oder der Gruppe bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell