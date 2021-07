Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Alkoholisiert gegen Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 16.7.2021 fuhr eine alkoholisierte Autofahrerin gegen 15.30 Uhr auf der Straße Mauritz in Sendenhorst gegen einen geparkten Pkw. Die 38-Jährige war in Richtung Krankenhaus unterwegs und stieß gegen das stehende Auto. Dann fuhr sie zunächst weiter, um kurz darauf zur Unfallstelle zurückzukehren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Sendenhorsterin deutlich alkoholisiert war. Das bestätigte auch der von ihr durchgeführte Atemalkoholtest. Daraufhnin nahmen die Beamten die Frau mit, ließen ihr eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher.

