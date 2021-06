Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Vohren. Geparkter Pkw beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Eine ungewöhnliche Fahrerflucht ist der Polizei am Freitagnachmittag (18.06.2021, 17.35 Uhr) in Warendorf-Vohren gemeldet worden.

Auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Vohren beobachtete eine Zeugin, wie ein dunkler golfähnlicher Pkw rückwärts gegen einen geparkten grauen VW Passat fuhr. Der Beifahrer stieg aus, begutachtete den entstandenen Schaden und fing an zu lachen. Die Zeugin machte den Mann auf den Schaden aufmerksam. Daraufhin lachte dieser erneut, stieg in den dunklen Wagen und der unbekannte Fahrzeugführer fuhr in Richtung K 18 weiter.

Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,65 Meter groß, 18 bis 20 Jahre alt, schlank, schwarze kurze Haare, südländischen Typs.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer bitte an die Polizeidienststelle Warendorf unter der Telefonnummer 02581/94100-0 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

