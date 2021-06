Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 3.6.2021 wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 18.05 Uhr auf der Straße Westenmauer in Ahlen ereignete leicht verletzt. Der 67-Jährige befuhr mit seinem Pedelec die Straße Westenmauer in Richtung der Straße Südenmauer. Als er sich in Höhe einer Parkplatzausfahrt befand, stieß er mit dem Auto einer 20-jährigen Warendorferin zusammen. Diese bog mit ihrem Pkw vom Parkplatz links auf die Straße Westenmauer ab. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Ahlener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell