Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verletzter nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen (19.05.2021, 07.25 Uhr) hat sich ein 20-Jähriger in Ahlen verletzt.

Der Ahlener war in seinem Audi A3 von Ahlen kommend Richtung Sendenhorst auf der K 4 unterwegs. In einer Doppelkurve verlor er die Kontrolle über sein Auto, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und den Radweg und landete anschließend auf dem Dach liegend im Graben. Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt.

