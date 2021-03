Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge bemerkte bei einem Lkw-Fahrer Alkoholgeruch

Warendorf (ots)

Ein 40-Jähriger stellte am Mittwoch, 17.3.2021 gegen 13.20 Uhr auf der Steinkühlerstraße in Beckum bei einem anliefernden Lkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Zeuge gab die Information an den Vorgesetzten weiter, der die Polizei informierte. Beamte überprüften den 57-Jährigen aus Norderstedt und boten ihm einen Atemalkoholtest an. Aufgrund des hohen positiven Werts ließen die Polizisten dem Lkw-Fahrer eine Blutprobe entnehmen. Sie leiteten deshalb gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein, aber auch weil sein Führerschein abgelaufen ist.

