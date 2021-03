Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die am Dienstag, 16.3.2021 gegen 11.00 Uhr einen Trickdiebstahl auf der Ruggestraße in Oelde beobachtet haben. Ein Unbekannter sprach einen Oelder auf der Straße an und bat ihn um Wechselgeld zum Telefonieren. Der hilfsbereite Senior holte seine Geldbörse hervor und suchte nach passendem Kleingeld. Auch der Täter fingerte im Kleingeldfach des Portemonnaies herum. Später stellte der Oelder den Diebstahl von Geldscheinen aus seiner Geldbörse fest.

Der Tatverdächtige ist circ 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat dunkelblondes Haar und trug dunkle Kleidung. Wem ist die Situation aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Empfehlung der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie unter einem Vorwand nach Wechselgeld gefragt werden. Insbesondere wenn Sie zuvor Geld von Ihrer Bank abgeholt haben. - Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu dem Anfragenden, wenn Sie der Bitte nachkommen möchten. - Verhindern Sie den Griff in Ihre Geldbörse. - Bitten Sie Passanten um Hilfe, wenn der Anfragende aufdringlich wird. - Informieren Sie die Polizei, wenn Sie bestohlen wurden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell