Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Einbrüche in der Nacht

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Montag, 1.2.2021 in zwei Objekte in Oelde ein. Zum einen in einen Lagerraum einer Werkstatt an der Kreuzstraße und zum anderen in einen Supermarkt an der Tom-Rinck-Straße. Angaben zu möglichen Diebesgut liegen zur Zeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

