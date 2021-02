Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schüsse vermutlich aus Schreckschusspistole abgegeben

Warendorf (ots)

Am Samstag, 30.1.2021 meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die Angaben zu einer Schussabgabe auf dem Schulgelände am Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen machten. Gegen 20.35 Uhr hielten sich auf dem Pausenhof der Don-Bosco-Schule mehrere Personen auf, gaben scheinbar nach Absprache drei Schüsse ab und flüchteten mit zwei Autos in Richtung Warendorfer Straße. Die hinzugezogenen Polizisten stellten drei Patronenhülsen sicher, die aus einer Schreckschusspistole stammen dürften. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, die sich zur Tatzeit auf dem Pausenhof aufhielten oder zu den benutzten Autos. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

