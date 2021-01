Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendliche spielten Fußball auf Sportplatz

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.1.2021 spielten mehrere Jugendliche im Stadion Südenkampfbahn an der Straße Zum Richterbach in Ahlen zusammen Fußball. Dabei hielten sie weder den Abstand ein noch trugen sie einen Mund-Nasenschutz. Als sie die Polizisten sahen, flüchteten sie von dem verschlossenen Gelände. Die Beamten stellten zwei Jugendliche am Haupteingang fest, befragten sie und nahmen ihre Personalien auf. Die 14 und 15 Jahre alten Ahlener gaben zu, dort Fußball gespielt zu haben. Deshalb leiteten die Einsatzkräfte gegen das Duo Verfahren ein - wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung.

