POL-WAF: Beckum-Vellern. Technische Brandursache wird angenommen - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 2.1.2021, 23:57 Uhr

WarendorfWarendorf (ots)

Der Brand, der am Samstag, 2.1.2021 in einer Aufenthaltshütte des Fischereivereins an der Straße Am Flimmerberg in Vellern ausbrach, dürfte auf eine technische Ursache zurückzuführen sein. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

