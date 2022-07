Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220705.7 Brunsbüttel: Weitere Euro-Paletten verschwunden (siehe 220705.5)

Brunsbüttel (ots)

Nachdem es am vergangenen Wochenende in Heide zu einem Diebstahl diverser Euro-Paletten gekommen ist, registrierte auch die Polizei in Brunsbüttel eine vergleichbare Tat.

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Freitag, 07.00 Uhr, stahlen Unbekannte von dem Gelände einer Stiftung in der Eddelaker Straße / Küferstraße 20 ungesichert gelagerte Holz-Paletten im Gesamtwert von 300 Euro. Auch in diesem Fall dürfte sich der Abtransport der Beute aufwändig gestaltet haben, so dass es möglicherweise Zeugen gibt, die das Ganze beobachtet haben. Sie sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell