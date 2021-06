Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210623.1 Haseldorf: Vermisstes Mädchen tot aufgefunden

Haseldorf (ots)

Am Dienstag hat ein Sportsegler gegen 15.00 Uhr vor dem Hafen Haseldorf in der Binnenelbe ein totes Mädchen aufgefunden. Bei dem Kind handelt es sich um die seit Samstag nach einem Badeunfall in Kollmar vermisste 9-jährige Elmshornerin.

Merle Neufeld

