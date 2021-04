Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210421.8 Itzehoe: Versuchter Einbruch

Itzehoe (ots)

Am Dienstag ist es in Itzehoe über Tag zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Möglicherweise störte eine Nachbarin den Täter unbewusst - er flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 17.45 Uhr entfernte ein Unbekannter den Türzylinder einer Eingangstür eines Hauses in der Edendorfer Straße. Allerdings gelangte der Einbrecher nicht in das Innere des Objektes, vermutlich schreckte ihn die Nachbarin auf. Diese vernahm zur Mittagszeit verdächtige Geräusche, die sie allerdings als Renovierungsarbeiten einordnete. Vermutlich scheuchte sie den Täter dann auf, als sie sich auf ihre Terrasse begab. Der Unbekannte flüchtete ohne Stehlgut, der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa hundert Euro liegen.

Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

