Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201110.7 Itzehoe: Weiterer Portemonnaie-Diebstahl

ItzehoeItzehoe (ots)

Leichtes Spiel hatte am Montagmorgen ein Dieb, der der Kundin eines Supermarktes ihr Portemonnaie entwendete - die Geschädigte hatte ihren Brustbeutel im Einkaufswagen deponiert und damit den ungehinderten Zugriff ermöglicht.

Um 08.00 Uhr betrat die Anzeigende den Penny-Markt in der Großen Paaschburg. Im Eingangsbereich legte sie ein Gesteck in ihren Einkaufswagen, darunter deponierte sie ihre Geldbörse. Als die 79-Jährige den Laden weitgehend durchquert hatte, stellte sie das Fehlen ihres Geldsackes samt Bargeld und einiger persönlicher Karten und Ausweise fest. Die Dame gab an, den Einkaufswagen kaum aus den Augen gelassen zu haben - eine verdächtige Person war ihr nicht aufgefallen.

Hinweise auf den Täter erlangte die Polizei bisher nicht. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821 / 6020 an die Ermittler wenden.

Merle Neufeld

