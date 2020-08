Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200813.5 Wrist: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort...

Wrist (ots)

...ist am Mittwochnachmittag ein Polizist in Wrist gewesen, als ein junger Mann ohne Führerschein auf einem nicht zugelassenen Motorrad an ihm vorbeisauste. Der 20-Jährige staunte nicht schlecht, als der Beamte ihn später überprüfte.

Gegen 17.15 Uhr befand sich der Beamte auf einem Parkplatz in der Brückenstraße, als er ein Motorrad hörte, das stark beschleunigte. Kurz darauf kam eine blaue Maschine mit überhöhter Geschwindigkeit vorbei, Kennzeichen besaß das Fahrzeug keine. Das Zweirad fuhr in die Stellauer Straße, der Polizist nahm die Verfolgung auf, verlor es allerdings zunächst aus den Augen. Im Stellauer Kirchenweg entdeckte er die Maschine allerdings wieder, geparkt vor einer Gaststätte. Kurz darauf erschien auch der Fahrer, sichtlich überrascht über die Anwesenheit der Polizei. Die Maschine sei neu, räumte der 20-Jährige ein, den passenden Führerschein mache er gerade. Die zügige Geschwindigkeit sei er gefahren, damit das fehlende Kennzeichen nicht auffalle.

Zur Verhinderung der Weiterfahrt nahm der Polizist dem Beschuldigten die Fahrzeugschlüssel ab und fertigte eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Merle Neufeld

