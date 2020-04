Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200429.6 Epenwöhrden: Autoaufbrecher macht reiche Beute

Epenwöhrden (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in Epenwöhrden zu einem Aufbruch eines Fahrzeugs gekommen. Der Täter machte reiche Beute und richtete einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Am Montag stellte der Geschädigte seinen Volkswagen um 19.00 Uhr an seiner Wohnanschrift Am Böhnäckernstrom unversehrt ab. Als er am folgenden Morgen zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass das Fahrzeug aufgebrochen war. Neben einem ferngesteuerten Futterboot im Wert von 500 Euro fehlten aus dem Inneren unter anderem mehrere hundert Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

