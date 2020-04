Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200427.2 Kellinghusen: Einbruch am helllichten Tag

Kellinghusen (ots)

Am vergangenen Samstag ist ein Einbrecher in Kellinghusen über Tag in eine Doppelhaushälfte eingestiegen. Er erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr hatten die Bewohner ihr Haus im Ziegeleiweg verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass ein Unbekannter gewaltsam über ein auf Kipp stehendes Fenster in ihr Zuhause eingedrungen war. Der Einbrecher stahl rund tausend Euro und verließ das Objekt wieder über die Terrassentür. Der Sachschaden, den der Eindringling anrichtete, beläuft sich auf etwa tausend Euro.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

