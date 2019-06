Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190606.3 Glückstadt: Endstation Polizeigewahrsam

Glückstadt (ots)

Nachdem eine Frau in Glückstadt am Dienstag und am Mittwoch Grund mehrerer Polizeieinsätze gewesen ist, landete sie schließlich unter Widerstand im Itzehoer Polizeigewahrsam.

Ursächlich für das Verhalten der 37-Jährigen dürften Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein. Am Dienstag beschädigte die Dithmarscherin ein Fahrzeug, in der darauffolgenden Nacht war sie an einer Auseinandersetzung beteiligt und störte später die Nachtruhe einiger Hausbewohner der Straße Am Neuendeich durch Tritte gegen die Haustür. Nachdem Einsatzkräfte der Frau bereits im Vorwege eine Gewahrsamnahme angedroht hatten, setzten sie sie diese nun um. Die Betroffene reagierte hierauf mit heftigem Widerstand, so dass die Beamten der Alkoholisierten Handfesseln anlegten und sie anschließend in das Polizeigewahrsam brachten. Hier entnahm ein Arzt der Beschuldigten eine Blutprobe. Sie muss sich neben der Sachbeschädigung nun auch wegen des Widerstandes verantworten.

Merle Neufeld

