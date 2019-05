Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190522.3 Itzehoe: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Itzehoe (ots)

Am Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Alten Landstraße in Itzehoe gekommen. Die Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich eine Radfahrerin. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Um 09.25 Uhr war die 84-jährige Autofahrerin aus Kellinghusen in einem Opel Astra auf der Alte Landstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Albert-Schweitzer-Ring unterwegs. In Höhe der Einmündung Alte Landstraße/Albert-Schweitzer-Ring bog sie mit ihrem Pkw links in den Albert-Schweitzer-Ring ab und übersah dabei die 16-jährige Schülerin aus Hohenaspe mit ihrem Mountainbike, die die Radfurt in Richtung Innenstadt befuhr. Die Radfahrerin kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

