POL-IZ: 190514.6 Hohenfelde: Brutaler Angriff auf ein Pferd

Hohenfelde (ots)

Nach dem vermutlichen Beschuss eines Pferdes auf einer Weide in Hohenfelde sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den Schützen geben können oder die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Sonntag gemacht haben.

Die Stute der Anzeigenden befand sich in einer Herde auf einer Koppel in der Straße Dauenhof. Während das Tier am Samstagabend noch wohlauf war, wies es am Sonntagmorgen eine scheinbar nur kleine Verletzung seitlich eines Auges auf. Die Geschädigte hielt die minimale Verletzung zunächst für eine Schürfwunde. Als sie später jedoch erneut nach dem Holsteiner sah, war eine große Schwellung im Bereich des Auges entstanden. Eine hinzugezogene Tierärztin riet der Reiterin, ihr Pferd in einer Tierklinik röntgen zu lassen, um der Ursache der Schwellung auf den Grund zu gehen. Dort entdeckten die Mediziner eine 7,5 cm große Metallstange, die im Kopf des 14 Jahre alten Vierbeiners steckte. Bei einer Operation wurde der Fremdkörper entfernt - ob das Auge der Stute zu retten ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Laut derzeitigen Erkenntnissen dürfte das Tier mit einer Armbrust oder einer ähnlichen Waffe beschossen worden sein. Wer Hinweise auf den Menschen geben kann, der dem Pferd sinnlos dieses Leid zugefügt hat, sollte sich mit der ermittelnden Dienststelle in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 38404 in Verbindung setzen.

