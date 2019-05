Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190508.1 Wilster: Cannabis-Plantage entdeckt

Wilster (ots)

In der Nacht zu gestern haben Einsatzkräfte der Itzehoer Kripo eine größere Durchsuchungsaktion in Wilster gestartet. Dabei entdeckten sie in einer Doppelhaushälfte eine professionell angelegte Cannabis-Plantage, die beiden Betreiber nahmen sie fest.

Nach mehrmonatigen Ermittlungen der Itzehoer Kripo erhärtete sich der Verdacht, dass zwei Hamburger in der Straße Kohlmarkt ein Haus angemietet und im Inneren eine Drogen-Plantage errichtet hatten. Als die beiden 21- und 22-Jährigen gegen Mitternacht scheinbar im Begriff waren, einige Ernteerträge der Pflanzen abzutransportieren, schlug die Polizei zu. Sie nahm die zwei Beschuldigten vorläufig fest und fand im Obergeschoß des Hauses rund 350 Cannabis-Pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, etwa 200 Pflanzen waren erntereif. Die Beamten bauten die Plantage samt Bewässerungsanlage und sonstigem Zubehör ab, stellten 2.200 Euro Drogengeld sicher und durchsuchten außerdem mit Unterstützung der Hamburger Polizei die Wohnanschriften der Festgenommenen in der Hansestadt. In einem der Objekte entdeckten sie eine scharfe Schusswaffe und die dazugehörige Munition.

Insgesamt waren mehr als 30 Polizeibeamte aus der Itzehoer Behörde und aus Hamburg an der Maßnahme beteiligt.

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz verantworten, Haftgründe bestanden nicht.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell