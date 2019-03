Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190318.1 Glückstadt: Einbruch in Verkaufscontainer

Glückstadt (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Glückstadt zu einem Einbruch in einen Verkaufscontainer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können!

Im Zeitraum vom Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 06.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch das Aufbrechen der Eingangstür Zutritt in den Container in der Straße Op de Wurth. Die Täter entwendeten diverse Süßigkeiten.

Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Glückstädter Polizei unter der Telefonnummer 04124/3011-0 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

