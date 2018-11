POL-IZ: 181122.1 Büsum: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Büsum (ots) - Während eine Frau in einem Haus in Büsum in der Nacht zum Dienstag schlief, betrat ein Einbrecher unbemerkt das Objekt und entwendete unter anderem hochwertige Uhren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Zeit von 01.00 Uhr bis 06.00 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude in der Straße Schleusengrund ein. Eine Hamburgerin, die in dem Haus übernachtete, bemerkte den ungebetenen Gast nicht. Er durchsuchte einige Räume und entwendete neben einem Portemonnaie samt Inhalt zwei Uhren, von Breitling und von Omega, und einen Fotoapparat. Im Anschluss entfernte der Eindringling sich wieder - die Tat entdeckte die Geschädigte erst nach dem Aufstehen am Morgen.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

