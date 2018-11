POL-IZ: 181119.3 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Autos saß. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Um 01.10 Uhr kontrollierte eine Streife in der Schenefelder Chaussee einen Audi. Im Zuge der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers erlangten die Einsatzkräfte Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt. Ein darauf durch den 25-Jährigen durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Betroffenen das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen für die nächsten 24 Stunden.

