Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei und Sicherheitsfirmen beraten zum Thema Einbruchschutz

Gelsenkirchen (ots)

Bevor am letzten Oktoberwochenende die Sommerzeit endet, informiert die Polizei Gelsenkirchen im Rahmen des landesweiten Aktionswochenendes "Riegel vor. Sicher ist sicherer" rund um das Thema Einbruchschutz. Unsere Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz beraten zusammen mit kooperierenden Sicherheitsfirmen an zwei Tagen interessierte Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden sowohl am Freitag, 27. Oktober 2023, von 10 bis 14 Uhr an der Kirchstraße 17 in der Altstadt bei der Firma Sicherheitstechnik Gaida, als auch am Samstag, 28. Oktober 2023, von 9 bis 13 Uhr bei Holzbau Kausträter Ostendorf an der Isoldenstraße 30 in Resse, sicherheitstechnische Exponate gezeigt, die helfen sollen, Einbrecher aus den eigenen vier Wänden fernzuhalten. Die Beratung der Polizei sowie der beiden Sicherheitsfirmen ist kostenlos, Interessierte können sich vor Ort ohne Anmeldung einfinden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen - denn gute Sicherheitstechnik verhindert Einbrüche!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell