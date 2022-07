Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kinder-Trio beraubt junge Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

Drei Kinder haben am Donnerstag, 30. Juni 2022, in Schalke zwei andere Jungen beraubt und sind anschließend von Polizeibeamten aufgegriffen worden. Gegen 15.55 Uhr forderte das Trio (11, 12 und 13 Jahre alt) an der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Grillostraße Geld von den 13- und 14-jährigen Gelsenkirchenern und versuchte im Anschluss, dem 14-Jährigen sein Portemonnaie zu entreißen. Da dies misslang, wandten sich die Räuber dem anderen 13-Jährigen zu und entwendeten sein Mobiltelefon. Als ein zu Hilfe gerufener Passant einschritt, flüchtete das Trio. Die drei flüchtigen Gelsenkirchener wurden noch in der Nähe von Polizeibeamten aufgegriffen. Dort gaben sie an, von einem Fremden bedroht und zum Raub angestiftet worden zu sein. Das Handy sei ihnen abgenommen worden. Auf einen Tatverdächtigen, zu dem die Beschreibung passte, trafen die Beamten kurz darauf an der Grenzstraße. Dieser flüchtete aus einer Gruppe heraus vor den Einsatzkräften, wurde aber gestellt und fixiert. Dagegen leistete der 19-jährige Gelsenkirchener Widerstand, wobei ein Polizeibeamter leicht wurde. Dieser blieb jedoch dienstfähig. Der 19-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt aufgrund angegebenen Marihuana-Konsums eine Blutprobe entnahm. Anschließend konnte der Gelsenkirchener die Wache verlassen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch das Trio konnte den Heimweg antreten, nachdem die Kinder ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden waren.

