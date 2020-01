Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 03.01.2020, gegen 18 Uhr, beabsichtigte eine 61jährige Gelsenkirchenerin die Feldhauser Straße in nördliche Richtung zu überqueren. Die Fußgängerlichtzeichenanlage für ihre Richtung zeigte dabei Grünlicht. Zeitgleich bog eine 49jährige polnische Fahrzeugführerin bei Grünlicht aus der Sperberstraße nach links in Fahrtrichtung Scholven ab. Im Abbiegevorgang übersah sie die, aus ihrer Sicht, von links kommende Gelsenkirchenerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Dort wurde sie aufgrund ihrer Verletzungen stationär aufgenommen

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Münchberg, PHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell