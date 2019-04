Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer kollidieren - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 23.04.2019, kam es um 17.40 Uhr auf der so genannten "Erzbahntrasse", einem gut ausgebauten Radweg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Radfahrer verletzt worden ist. Der Mann wollte ca. 100 Meter südlich der Unterführung der BAB 42 in Nähe der Reckfeldstraße eine dreiköpfige Gruppe von Radfahrern passieren, als es zur Kollision kam. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei. Die Jugendlichen, von denen einer ca. 140 cm groß, circa 13 bis 14 Jahre alt und auffallend korpulent sein soll, entfernten sich vom Unfallort, ohne dem Mann zu helfen. Die Polizei bittet die drei Radfahrer sich zu melden und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/ oder den Beteiligten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 0209/365-6231 (Verkehrskommissariat) oder 0209/365-2160 (Leitstelle).

