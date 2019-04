Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchenerin randaliert in Rettungswagen

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Fahrer eines Rettungswagens sind am Freitagmorgen, 12.04.2019, von einer 29-Jährigen Patientin angegriffen worden. Die 29-jährige aus Gelsenkirchen war gegen 8.20 Uhr am Bürgerplatz von den Rettungskräften aufgegriffen worden, da sie mehrfach auf die befahrene Straße gelaufen war. Die Frau stimmte zunächst zu, durch die Sanitäter in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Nachdem sie jedoch im Rettungswagen um sich schlug und trat, wurden Kräfte der Polizei zur Unterstützung alarmiert. Diese konnten die Frau schließlich beruhigen und zur Behandlung in ein Krankenhaus begleiten. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell