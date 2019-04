Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach räuberischer Erpressung in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 13.04.2019, schlug ein 44-jähriger Gelsenkirchener einem 41-jährigen Gelsenkirchener gegen 21:45 Uhr in einem Männerwohnheim auf der Caubstraße mehrfach mit der Faust ins Gesicht und forderte seine Geldbörse. Nachdem der 41-Jährige die Geldbörse ausgehändigt hatte, schlug ihm der 44-Jährige erneut ins Gesicht und verließ anschließend das Zimmer. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 41-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Den 44-Jährigen nahmen die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Sie entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

