Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer und Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am 11.04.2019 kam es gegen 16:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gelsenkirchener Altstadt. Ein 11-jähriger Gelsenkirchener wartete am Propsteiweg gegenüber der Einfahrt zu der dortigen Tiefgarage. Er stand auf dem Gehweg, als ein Fahrzeugführer in seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit die Tiefgarage verließ. Hierbei kam er von der Fahrbahn auf den Gehweg und streifte dabei mit dem Vorderrad den 11-Jährigen. Der Gelsenkirchener erlitt dabei Hautabschürfungen an beiden Fersen. Der Fahrzeugführer setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten oder die Aufklärung des Unfallgeschehens zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen um einen grauen Kombi der Marke "Opel" handeln. Die Polizei bitte nun den Fahrzeugführer sich zur Aufklärung des Unfallablaufs zu melden. Des Weiteren werden Zeugen gesucht die ebenfalls Angaben zu dem Unfall und/oder dem Fahrzeugführer machen können. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter 0209/365-6230 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Torsten Sziesze

Telefon: 0209 / 365 2010

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell