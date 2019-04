Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verbale Streitigkeiten eskalieren

Gelsenkirchen (ots)

In einer Asylunterkunft in Feldmark eskalierte am 14.04.2019, gegen 10.00 Uhr, ein verbaler Streit zwischen zwei Männern. In dem Streit ging es um einen vorher entwendeten Geldbetrag. Ein 28-jähriger Libanese schlug einen 34-jährigen Marokkaner mehrfach in das Gesicht und beleidigte ihn. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf. Den 28-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

