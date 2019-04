Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Planenschlitzer" beschädigen mehrere LKW

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag, 30.03.2019, sind an einem Autobahnrastplatz die Planen von mindestens fünf LKW aufgeschlitzt worden. Die Fahrer hatten ihre LKW auf dem Rastplatz Resser Mark an der A2, Fahrtrichtung Hannover abgestellt, um dort die Nacht zu verbringen. Am frühen Morgen stellten sie fest, dass unbekannte Täter die Planen ihrer Auflieger aufgeschnitten hatten. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. In vier von fünf Fällen blieb es beim versuchten Diebstahl, in einem Fall wurde eine geladene Friteuse entwendet. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am vergangenen Samstag in der Zeit von Mitternacht bis 6 Uhr morgens verdächtige Beobachtungen auf dem Rastplatz gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209-365/ 8213 oder an die Kriminalwache unter 0209/ 365-8240.

