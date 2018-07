POL-GE: Unbekannter Autofahrer schneidet Radfahrer - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch, 04.07.2018, in Gelsenkirchen-Beckhausen einen Radfahrer geschnitten und zu Fall gebracht hatte. Nachdem der Autofahrer den 45-jährigen Radfahrer auf der Adlerstraße um 22.15 Uhr überholte, scherte er zu früh wieder ein. Der Radfahrer aus Gelsenkirchen versuchte dem Wagen auszuweichen und streifte mit seinem Lenker den Außenspiegel eines geparkten VW Golfs. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Eine notärztliche Versorgung lehnte der Geschädigte jedoch ab. Die eingetroffenen Beamten stellten bei ihm einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,0 Promille. An dem geparkten Auto entstand nach derzeitiger Ermittlungslage ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Beschädigungen an dem Fahrrad fielen deutlich geringer aus. Die Polizei bittet nun den Unfallverursacher sich zu melden, um den Sachverhalt aufzuklären. Zudem werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug/Unfallfahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6200 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

