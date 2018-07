POL-GE: Kautionsbetrügerin prellt 19 Mietinteressenten - weitere Geschädigte gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Mit einer dreisten Masche hat eine 37-jährige Gelsenkirchenerin in mindestens 19 Fällen Mietinteressenten um ihre Kautionszahlungen betrogen. Dabei gab sich die Beschuldigte als Inhaberin einer fiktiven Hausverwaltung aus und schaltete über das Portal Ebay-Kleinanzeigen Mietinserate für zwei Wohnungen an der Westerholter Straße. Interessierte potentielle Mieter führte sie durch die beiden Wohnungen. Gegenüber den momentanen Mietern hatte sie sich zuvor fälschlicherweise als von den Eigentürmern berechtigte Hausverwalterin ausgegeben. In den zwischenzeitlich bekannt gewordenen 19 Fällen überzeugte die Betrügerin die Interessenten von einem möglichen Vertragsabschluss. Sie legte ihnen sogar einen falschen Mietvertrag vor, den die potentiellen Mieter auch postwendend gutgläubig unterschrieben. Nach ihrer Unterschrift zahlten sie die im Vertrag geforderten durchschnittlich 1800 Euro Kaution in bar an die 37-Jährige. Da die Betrugsmasche nur durch einen Zufall auffiel, sucht die Polizei Gelsenkirchen nun nach weiteren Geschädigten oder Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7212 (Kriminalkommissariat 12) oder - 8240 (Kriminalwache).

Die Betrügerin war bereits vor Beginn dieser Betrugsserie durch das Amtsgericht wegen ähnlicher Delikte zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sie kehrte nach einem genehmigten Ausgang nicht in die Justizvollzugsanstalt zurück. Darüber hinaus gab es noch einen weiteren Vollstreckungshaftbefehl gegen sie wegen weiterer betrügerischer Straftaten. Die 37-jährige Gelsenkirchenerin sitzt nun zur Verbüßung ihrer Rest- und der neuen Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt.

