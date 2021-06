Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Handtaschenraub auf der Drießendorfer Straße: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (19. Juni 2021) war eine 72-jährige Krefelderin gegen 16:10 Uhr zu Fuß auf der Drießendorfer Straße in Richtung Sternstraße unterwegs. Plötzlich kam ein Fahrradfahrer auf demselben Bürgersteig von hinten nah an sie herangefahren und riss ihr die Handtasche aus der Hand. Er flüchtete und bog nach rechts in die Sternstraße ab. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Mann war relativ groß und trug eine schwarze Mütze mit weißen Streifen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (249)

