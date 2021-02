Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Safer Internet Day am 9. Februar 2021 - "Together for a better internet"

Krefeld (ots)

Der diesjährige internationale "Safer Internet Day" (SID) findet am 9. Februar 2021 statt. Weltweit ruft die Initiative der Europäischen Kommission zu Veranstaltungen und Aktionen zum Thema "Internetsicherheit" auf.

Die Polizei Krefeld beteiligt sich an der Initiative. Unter dem Motto der landesweiten Kampagne der NRW Polizei "Mach dein Passwort stark!", bietet das Krefelder Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz (KK K/PO) am 9. Februar von 9 Uhr bis 17 Uhr eine telefonische Beratung an. Unter der Rufnummer 02151 634 4905 erhalten Interessierte wichtige Tipps zum Thema.

Denn, Internetsicherheit beginnt immer beim Nutzer. Neben einer ordentlichen Antivirensoftware sind gerade die persönlichen Passwörter Eintrittskarten für die meisten Online-Plattformen. Und gerade in Coronazeiten sind viele Bürgerinnen und Bürger dort unterwegs. Informationen finden Sie auch auf der Website der Polizei NRW: https://polizei.nrw/cy-bercrime (53)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell