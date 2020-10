Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (11. Oktober 2020) konnte ein Täter in Bockum beim Einbruchsversuch festgenommen werden. Ein Anwohner auf der Hüttenallee wurde durch Geräusche am Grundstückstor wach. Er bemerkte zwei Personen, die versuchten, das Tor zu öffnen. Im weiteren Verlauf gelangten die beiden Personen auf das Grundstück. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie. Ein 31-jähriger litauischer Tatverdächtiger konnte festgenommen werden, obwohl er Pfefferspray gegen die Polizisten eingesetzt hat. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte der zweite Mann nicht mehr gefunden werden. Zur Beschreibung kann nur gesagt werden, dass er schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Mütze und einen schwarzen Schal getragen haben soll. Es stellte sich heraus, dass sie versucht hatten, ein hochwertiges Fahrzeug vom Grundstück zu entwenden. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (480)

