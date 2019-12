Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Krefelderin nach Sturz in Straßenbahn leicht verletzt - Polizei sucht Frau mit Kinderwagen

Krefeld (ots)

Am Dienstagnachmittag (3. Dezember 2019) ist eine Frau in einer Straßenbahn gestürzt, nachdem der Fahrer wegen einer querenden Fußgängerin stark bremsen musste. Die Fußgängerin hatte sich entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Gegen 14:05 Uhr musste ein Straßenbahnfahrer der Linie 044 (Fahrtziel Hüls) auf dem Ostwall in Höhe der Neue Linner Straße eine Vollbremsung einlegen, weil plötzlich eine Frau mit Kinderwagen die Straße querte. Er konnte einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin verhindern. Der Straßenbahnfahrer stieg aus und bat die Frau, zu warten, bis er sich versichert habe, dass niemand in der Bahn verletzt sei.

Er stellte fest, dass eine 44-jährige Krefelderin in der Bahn gestürzt war. Sie hatte sich an einer Stange verletzt und war zu Boden gestürzt. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Als er wieder aus der Bahn stieg, hatte sich die Unfallverursacherin bereits in Richtung Philadelphiastraße entfernt. Die Frau mit dem Kinderwagen ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Sie hat schulterlanges, gewelltes, blondes Haar. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (901)

