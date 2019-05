Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: 93-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer. Unfallbeteiligter flüchtet

Krefeld (ots)

Ein 93-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstag (30. April 2019) auf der Lange Straße beim Ausweichen eines auf dem Radweg parkenden Transporters gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Mann fuhr um 15 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Lange Straße. In Höhe der Straße An der Tränke musste er einem auf dem Radweg parkenden Transporter eines Paketdienstes ausweichen und stürzte dabei.

Als der Mann um Hilfe rief, eilten Anwohner herbei und kümmerten sich zunächst um den Schwerverletzten.

Der Fahrer des weißen Transporters kehrte zu seinem Fahrzeug zurück und verließ den Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben.

Der Rettungsdienst brachte den 93-Jährigen in ein Krefelder Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzten. (251)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell